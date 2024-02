Noardfryske saakkundigen komme mear te witten oer it Sealterfrysk taalwurk

Twa fertsjintwurdigers fan it Nordfriisk Instituut yn Bräist (Bredstedt) wiene fan ’e wike yn it Sealterlân om mear te witten te kommen oer it wurk foar it Sealterfrysk. Franziska Böhmer en Lena Terhart binne koartlyn begûn yn de nij oprjochte taalôfdieling en harren wichtichste taak is it fuortsterkjen fan it Noardfrysk yn de lessen. Dy taal wurdt sprutsen yn it distrikt Noardfryslân oan de Sleeswyk-Holsteiner Waadkust en is nau besibbe oan it Sealterfrysk.

Gasthear wie Henk Wolf út Seeltersk-Kontoor yn Roomelse (Ramsloh). Hy begelate de Noardfryske froulju op harren besites oan it Sealterlân en beprate it taalwurk yn de beide gewesten mei harren. Hja besleaten yn ’e hjerst in mienskiplike Frysktalige stripwedstriid foar bern te organisearjen.

Tongersdei moeten de Noardfryske froulju yn Roomelse Bouke Slofstra en Eric Hoekstra fan de Fryske Akademy yn Ljouwert/Ljouwert, dy’t al jierren mei it Seeltersk-Kontoor wurkje oan de produksje fan Sealterfryske grammatikaboeken en ek ynteresse hawwe yn gearwurking mei Noard-Fryslân. De Noardfryske froulju moeten yn Skäddel (Scharrel) ek Ingeborg Remmers en Edith Sassen, de skriuwers fan it Sealterfrysk edukatyf wurk Seeltersk lopt. Hja wiene benammen ynteressearre yn dat learboek om’t it as ynspiraasje tsjinje kin foar Noardfryske skoalboeken.

Yn de nije taalôfdieling fan it Nordfriisk Instituut wurdt ferwachte dat der yn de rin fan it jier yn totaal fiif minsken oan it wurk begjinne. Hja moatte lear- en eksamenmateriaal meitsje foar de Noardfryske dialekten, leararen stypje en it Noardfrysk ûnderwiis op skoallen befoarderje. Henk Wolf fan it Seeltersk-Kontoar is tige tefreden oer de ûntwikkeling en seit: “Dit jier sil it Seeltersk-Kontoor ek in oare persoan yn tsjinst hawwe. As wy dan ek mei de oare Friezen gearwurkje, kinne wy ​​de Sealterske skoallen, de pjutteboartersplakken en taalkursuslieders goed stypje as sy ekstra materialen, training of oare tsjinsten foar it Sealterfrysk nedich hawwe.”