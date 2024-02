Nije Fryske webside www.tiidwurden.frl

Yn jannewaris is de Fryske webside www.tiidwurden.frl lansearre. De side jout tagong ta tûzenen tiidwurden yn it Frysk en it Nederlânsk. Ideaal foar it ûnderwiis en elkenien dy’t de taal leare of him dêryn ferbetterje wol.

De webside is in inisjatyf fan Henk Schaap út Smellingerlân. Hy wurdt holpen troch redaksjeleden Els Zijlstra-Zijlstra en Klaas Hoekstra; hja hawwe jierren ûnderfining yn it Frysk ûnderwiis en drage de taal in waarm hert ta.

Neist bûgingen en foarbylden fan tiidwurden toant de webside de moaiste peareltsjes fan Fryske taalkeunst, sa as skimerjûnje, grimelgrammelje, harsenskrabje, draakjefleane, ferdideldeintsje en noch folle mear. Elkenien kin meidwaan en noch ûntbrekkende tiidwurden ynstjoere. In moai foarbyld fan ‘mei-inoar, foarinoar’.