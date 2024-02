Krekt útkommen by de Afûk: ‘Gozert’

It bekroande berneboek Gozert, skreaun troch Pieter Koolwijk, is no oerset nei it Frysk troch Rymke Zijlstra. De boekpresintaasje wie op woansdei 7 febrewaris, tagelyk mei de premjêre fan de teäterfoarstelling Gozert foar basisskoallen, spile troch Jeugdtheater Frets.

Yn 2021 waard Gozert bekroand mei de Gouden Griffel foar it bêste berneboek. Om’t de teäterfoarstellingen yn Fryslân yn it Frysk opfierd wurde, ûntstie it idee om it berneboek ek oer te setten. Yn gearwurking mei Utjouwerij Afûk is Rymke Zijlstra frege om de Fryske oersetting te fersoargjen. Dy hat dêr mei in soad wille oan wurke: “It ferhaal fan Gozert is prachtich en hat in belangryk boadskip. Ik bin bliid dat bern de kâns krije om dat moaie boek no ek yn it Frysk te lêzen.”

Pieter Koolwijk skriuwt dit jier ek it berneboekewikegeskink foar de lanlike Kinderboekenweek 2024. Foar de twadde kear yn de skiednis fan de Berneboekewike sil dêr yn opdracht fan Boeken fan Fryslân in Fryske fariant fan ferskine.

Boekgegevens Gozert

Auteur: Pieter Koolwijk | ISBN: 9789493318243 | Tal siden: 256 | Taal: Frysk | Utfiering: ynbûn | Oersetter: Rymke Zijlstra | Yllustrator : Linde Faas | Ferkeappriis: € 16,99 | Afûk, Ljouwert 2024 | www.websjop.afuk.frl