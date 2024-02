Konsert fan Lenny Kuhr yn Doarpstsjerke Huzum

De grande dame fan it Nederlânske sjanson Lenny Kuhr sjongt op snein 25 febrewaris om 15.00 oere yn Doarpstsjerke Huzum yn Ljouwert út har grutte en libbene oeuvre. Hja wurdt begelaat troch Freed Dicke op gitaren en Frans de Berg op toetsen.

Ein jannewaris 2022 brocht se it album mei de titel Lenny Kuhr út op it label Excelsior. Se sjongt dêrop nij wurk fan harsels en wurk dat kollega’s spesjaal foar har skreaune. Dat binne ûnder oaren Stef Bos, Spinvis, Elke Vierveijzer en Lenny’s dochter Daphna.

Sels seit de sjongeres oer it teäterprogramma dat se it út earder wurk en út har nije album destillearre hat: “Ik haw ris sein: ‘In liet is in kompakte enerzjy fan in ûngrypber gegeven’, en noch altyd fernuveret it my dat it liet my hieltyd wer wit te finen. Miskien om’t ik sa’n tankbere ûntfanger bin. It is de moaiste en meast libbene keunstfoarm dy’t ik ken. It liet fertolket gefoelens fan it beneambere en ûnbeneambere op in ûneinich soad manieren. It fertelt fan dy en my. Oer ús eksistinsje en dat wat him dêryn ôfspilet.”

De tagongspriis is € 20,00. Tagongskaarten kinne fan tefoaren digitaal reservearre wurde fia it Ticketkantoor. By de tsjerke is net folle parkearromte. Besikers kinne – op koarte rinôfstân en fergees – parkearje op it romme parkearterrein foar de Intratuin oer (súdside Tynjedyk).

Mear ynformaasje is te finen op www.dorpskerkhuizum.nl, www.facebook.com/dorpskerkhuizum en www.lennykuhr.com.