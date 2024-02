Kommersjele moannelâner Odysseus lansearre

Moannelâner Odysseus is fan ’e moarn krekt nei 07.00 lansearre fan Kennedy Space Center yn Floarida foar in reis fan likernôch in wike nei de moanne. De lansearring fan de Falcon 9-raket fan it bedriuw Space X rûn in dei fertraging op fanwege problemen mei de brânstof fan de lâner.

It is it fjirde besykjen fan in kommersjeel bedriuw om mei in ûnbemanne romteskip in sêfte lâning op ’e moanne te meitsjen. Dy lâning moat op 22 febrewaris wêze. De bestimming is in krater yn ’e buert fan de súdpoal fan de moanne. Dat is dan de earste Amerikaanske moannelâning sûnt it Apollo-programma.

Oan board binne seis ynstruminten fan NASA, ûnder oare stereokamera’s dy’t it moanne-oerflak flak foar de lâning filmje moatte. Der binne ek eksperiminten fan ferskillende universiteiten oan board en 125 byldsjes fan Jeff Koons, as ûnderdiel fan in keunstprojekt. Woansdeitemoarn gie de lansearring oer fanwege in probleem mei de temperatuer fan de moannelâner. Dat die him fan ’e moarn net mear foar. Dat betsjut lykwols net dat de misje al slagge is. Trije eardere kearen besykjen mei kommersjele moannelâners fan it Israelyske bedriuw SpaceIL, it Japanske iSpace en it Amerikaanske Astrobotic Technology mislearren.

Odysseus, ek bekend ûnder de namme Nova-C, is boud troch it Amerikaanske bedriuw Intuitive Machines. Dêr hawwe se goed sjoen nei wat der by de konkurrinsje misgien is, ferwachtet romtefeartkonsulint Erik Laan van Eye On Orbit. Lykwols hawwe alle bedriuwen har eigen systeem ûntwikkele, en dy systemen binne tige spesifyk. Men moat in protte kontrôles dwaan en it slagget nea om alles hielendal ôf te dekken, sa fertelt er oan de NOS. Sa kinne dingen dy’t op ierde poerbêst wurkje, it yn ’e romte ynienen net dwaan.

In protte nasjonale romteferatorganisaasjes, lykas dy fan Japan, Yndia en benammen Sina hiene de ôfrûne jierren mear sukses mei harren net-kommersjele ûnbemanne moannelâners. Dy nasjonale organisaasjes beskikke faak oer wat mear middels, fertelt Laan. “As it dêr in pear kear mislearret, kin men trochgean mei besykjen. By in kommersjeel bedriuw moat it de twadde kear, mar yn alle gefal de tredde, eins wol slagje. Dêr leit in protte druk op.”