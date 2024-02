Klimaatsatellyt lansearre mei Nederlânsk ynstrumint dat fynstof mjitte sil

Yn ’e Amerikaanske steat Floarida is ferline wike de klimaatsatellyt PACE lansearre, mei oan board ek in Nederlânsk ynstrumint dat fynstof mjitte sil. De satellyt sil ûndersyk dwaan nei de atmosfear en de oseanen, ûnder mear om de klimaatferoaring better foarsizze te kinnen.

De Falcon 9-raket fan SpaceX stiigde justjes nei 7.30 oere Nederlânske tiid op fan romtebasis Cape Canaveral. Romtefeartorganisaasje NASA en SpaceX woene de raket earder ferline wike al lansearje, mar it waar smiet roet yn it iten. Sytze Kampen, haad technology fan Airbus Nederlân wurke ûnder mear mei romteûndersyksynstitút SRON oan it Nederlânske ynstrumint. Fynstof, ek wol aerosolen neamd, bestiet út mikroskopysk lytse dieltsjes dy’t yn ’e loft sweve. It kinne roetdieltsjes wêze fan boskbrannen of út skoarstiennen, mar ek woestynsân, seesâlt en stomoal falle ûnder fynstof. Dat jildt ek foar fochtdrippen dy’t koroana en oare goarren transportearje kinne. “Fynstof yn ’e atmosfear is in wichtige faktor yn ’e temperatuer”, sei Kampen yn it NOS Radio 1 Sjoernaal. De bedoeling is dat mei it Nederlânske ynstrumint de klimaatfoarsizzingen sekuerder wurde. “Dêrtroch kinne wy ús better tariede op de feroaringen dy’t ús te wachtsjen steane.”

No is noch net krekt dúdlik wat de gefolgen fan fynstof foar klimaatferoaring binne, om’t de lytse dieltsjes foar sawol ferwaarming as ferkuolling soargje. “Dat hinget derfan ôf oft it ljocht reflektearre of opnommen wurdt”, lei Kampen út. “It bysûndere fan dit ynstrumint is dat it út it ljocht dat fan de ierde weromkomt, ynformaasje helje kin dêr’t men mei mjitte kin wat foar soarte fynstof it is.”

Op syn minst in jier oan data nedich

De satellyt sil foar yn alle gefal trije jier fan 676 kilometer ôf de atmosfear en de oseanen bestudearje. It duorret noch in moanne of twa foar’t de earste gegevens út de romte wei ferwachte wurde. De satellyt moat earst goed test wurde en de ynstruminten moatte goed ôfsteld wurde. Foar’t wittenskippers konklúzjes lûke kinne, is mear nedich as de gegevens fan in pear moanne, sei Aaldert van Amerongen fan romtefeartûndersyksynstitút SRON ferline wike. “We hawwe op syn minst ien jier oan data nedich, út alle seizoenen en alderhande ferskillende omstannichheden. Dy data moatte men noch kombinearre wurde mei klimaatmodellen om echt wat oer de rol fan dy dieltsjes konkludearje te kinnen.”