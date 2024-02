Jildswylaksje foar dokumintêre oer Fryslân

In op-weifilm op ’e fyts by safolle mooglik Fryske doarpen lâns. Dat is it idee efter Door Weer en Wind, in dokumintêre fan Benthe Smit oer de mienskip yn Fryslân.

Benthe Smit komt út Menaam en is studint oan de Hegeskoalle foar de Keunsten yn Utert. It projekt is ek in oade oan it Fryske lânskip.

Foardat it draaien fan de film begjinne kin, is der wol noch wat jild nedich. Sa moat der goede apparatuer en in fyts mei fersnellingen komme. Donearje kin fia it jildswylplatfoarm Voordekunst.