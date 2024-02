Janna’s fotoferhaaltsjes (8)

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by.

Wat kin ús de moanne skele?

Hast altyd, as ik de moanne sjoch, tink ik: de moanne!

Bern hâlde har net yn. Dy roppe it gewoan.

Yn totaal hawwe der tolve minsken op de moanne rûn, mar dat docht neat ôf oan de mysterieuze útstrieling fan dy satellyt fan de ierde. Wa sjocht no noait ris nei de moanne? As dyn eagen by de nachtlike himel lâns dwale, bliuwe se der wis efkes hingjen. En wat giet der dan troch dy hinne?

Ik skreau der it folgjende fers oer:

Fingerke

Op stille muzyk beweecht se,

bleek skinend solitêr.

In tsjusterfaam dy’t stikem

oseanen rize lit.

Sjoch mem, de moanne!

We hâlde yn.

Eagen grut it

fingerke

rjocht yn line mei ’t himellichem.

Kontakt.

Hoe faak sil dat bard wêze?

Barre?

It libben spielt

oerfloedich

oer grinzen

fan witten.