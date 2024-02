Ien fan de lêste noch libbene Fryske fersetsstriidsters (100) ferstoarn

De Fryske fersetsstriidster Volie Schermer-de Jong is fan ’e wike yn ’e âldens fan hûndert jier ferstoarn. Hja wie ien fan de lêste noch libbene froulju dy’t yn ’e Twadde Wrâldoarloch fytskoerier by it Frysk ferset wie.

Volie de Jong waard berne yn Snits en gie op har 19e yn it ferset. Op ’e fyts lei se alle dagen tsientallen kilometers ôf om yllegale post te ferfieren, skriuwt Omrop Fryslân. Hja die dat ûnder de skûlnamme Mary. Meastal wist se net wat yn har fytstasse siet, sei se alve jier lyn yn in fraachpetear mei it Sneeker Nieuwsblad. Mar ien kear hie se in doaske mei ‘sjittersguod’ mei, en dat rattele nochal. Hja kaam in Dútske militêr tsjin, seach him leaf oan en mocht trochfytse, fertelde se.

Dat wie net ûnwenstich, wit Hessel de Walle. Hy skriuwt in boek oer froulju yn it Frysk ferset. Dútsers hiene eartiids gjin hege pet op fan froulju. “Dy leauden net dat froulju ta sok ferset by steat wiene. As in frou al pakt waard, krige se faak net mear as in skop ûnder de kont”, fertelt De Walle. “Foaral as se jong en moai wie. Dan woene se har net oppakke, mar woene se der in ôfspraakje mei.” Neffens de auteur wie de rol fan froulju yn it Frysk ferset hast like grut as dy fan manlju.

Oan it ferset wiene ferskate regels ferbûn. Sa makke frou De Jong in kear in omwei op har fytstocht om de groetnis oan de freon fan in oare koerierster te dwaan. Mar dat waard net wurdearre. Doe’t se weromkaam yn Snits, spruts Piet Oberman har strang ta. Hy wie in wichtige figuer yn it ferset en hie de lieding oer in oerfal op it Hûs fan Bewarring yn 1944. Mear as fyftich minsken, ûnder wa in protte fersetslju, waarden út de Ljouwerter finzenis befrijd sunder dat in skot lost waard. Dat wurdt sjoen as ien fan de spektakulêrste ûntkommingen út de Nederlânske skiednis.

“Oberman sei dat se as fersetsfrou net opfalle mocht”, seit De Walle. “Sels tocht Volie dat se wat goeds dien hie, foar in freondinne.” Benaud hat se nea west, ferklearre frou Schermer-de Jong yn it fraachpetear yn 2013. Gefaar seach se ek net yn har dieden. “Ik sliepte altyd hearlik. Mar wat wolst ek, ast de hiele dei op ’e fyts sitst.” Nei de befrijing gie frou Schermer-de Jong nei Amsterdam om as ferpleechkundige te wurkjen. In pear jier letter gie se werom nei har berteplak Snits, dêr’t se mei har jeugdleafde Jaap Schermer boaske.