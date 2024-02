Hein Jaap Hilarides: Redyssaadsys

Stikky

’t Waar koade geel. ’t Regende en ’t woei ’n halve storm. Om half ses hine, ’t waar al hest donker, ston d’r ’n jonge jonge foor de deur. Naast him ston ’n fyts. Hij waar helendal bepakt en besakt.

’t Regende nagal, dat ik noadde him in ’e huus. Hij praatte alleen Frâns, soa’t later bleek. Maar hij perbeerde Ingels te praten en ik ferston him niet. Maar ik begreep soa ok wel wat hij wou. Hij socht ’n plakky foor syn tint.

Ik saai, gyn sprake fan, wij hewwe wel ’n kamer. ‘No money,’ saai ik d’r gelyk achter an. ‘For free, gratuit.’ Hij had ok gyn geld bij him, bleek, dus der waren wij gau út.

Wij hewwe de halve aven en halve offen metnander praat. Mattëo met ’t Frâns-Ingels-woordeboek d’r bij, en ik met google-translate. Wij kregen baide ’n stoomkursus freemde taal: Mattëo Ingels (derom waar hij ônder ândere op rais) en ik Frâns.

Mattëo is onderweegs na Malmö. Derweg fytst hij deur na de Noordkaap. Hij komt fan St. Homer. Dat lait flakbij Calais.

Wat ’n prachtige, onferwachte ontmoeting! En wat mooi dat d’r nag hippys binne. Maar hij wou wel betale, lees bedanke. En dat deed hij met saadsys! ’t Koste mij alleen al ’n klain kertier om d’r achter te kommen dat ’t redyssaadsys waren.