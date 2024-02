Haadrolspilers ‘The Passion 2024’ bekend

Angela Schijf (Maria), William Spaaij (Jezus), Matteo van der Grijn (Petrus), Keizer (Judas) en Gaia Aikman (Maria Magdalena) spylje de haadrollen yn The Passion 2024. Dit jier stjoert KRO-NCRV op Wite Tongersdei it muzikale passyevenemint streekrjocht út Zeist wei út. Earder hat de omrop al buorkundich makke dat Anita Witzier de ferslachjouwer fan de fjirtjinde edysje is.



The Passion 2024 kriget in ekstra haadrol. De omrop beljochtet foar it earst it Bibelske personaazje fan de ûnleauwige Tomas yn it peaskeferhaal. De ûnleauwige Tomas beklammet yn it ferhaal de minsklike oanstriid om te twiveljen. Elkenien komt wolris foar de kar te stean om te kiezen tusken gefoel en ferstân. Tomas heart ta ien fan de dissipelen fan Jezus en wurdt yn ’e kommende edysje spile troch presintator Robbert Rodenburg. De rest fan de ploech, mei bygelyks Pilatus en de ferteller, wurdt letter bekend makke.

The Passion is de muzikale passyfertelling foar elkenien. Jezus’ ferhaal fan leauwe, hoop en leafde ynspirearret jin om it goede te dwaan en njonkeninoar te stean. De útstjoering op tongersdei 28 maart komt, dit jier wer mei publyk, fan Het Rond yn Zeist, foar it gemeentehûs. Opnij kriget dizze edysje in ferfolch mei Himelfeart, dy’t op freed 10 maaie útstjoerd wurdt. Earder makke KRO-NCRV al bekend dat it tema fan it jier ‘Ik leau yn dy’ is. In krêftich boadskip fol betrouwen.

“The Passion giet oer fallen, oereinkommen en opnij begjinnen. It is in krêftich ferhaal dat nea útferteld rekket, om’t it ferrassend aktueel is, just no yn dizze tiden fan wantrouwen en tsjinstellingen. Ik fyn it moai dat The Passion hieltyd populêrder ûnder jongelju wurdt. Jongere generaasjes binne just dwaande mei sinjouwingsfragen en wy jouwe harren in boadskip fan betrouwen en ferbining mei”, seit Reinder van Dijk, produsint libbensbeskôging by KRO-NCRV.

Mei-inoar The Passion meimeitsje

Om it ferhaal foar elkenien tagonklik te meitsjen, wurdt de fjirtjinde edysje wer fan audiodeskripsje foarsjoen op NPO Radio 2, dit jier troch radio-dj Emmely de Wilt, en in gebeartetolk op NPO 1 Extra. Dêrmei wol KRO-NCRV berikke dat elkenien op itselde momint itselde meimakket.

Utstjoering: The Passion wurdt útstjoerd op Wite Tongersdei 28 maart 2024 om 20.30 by KRO-NCRV op NPO 1. The Passion Himelfeart wurdt útstjoerd op freed 10 maaie om 20.30 oere by KRO-NCRV op NPO 1.

It evenemint wurdt mei mooglik makke troch de Protestantske Tsjerke yn Nederlân, Bartiméusfûns, Kânsfûns, de gemeente Zeist en produsearre troch Mediawater.