Grut evenemint yn Ljouwert mei Eurofyzje Sjongfestival

Fiif organisaasjes slaan de hannen yninoar om Joost Klein, út Ljouwert en hiel Fryslân wei, mienskiplik nei de oerwinning ta te jubeljen. Dat inisjatyf is yn koarte tiid op priemmen set troch de Gemeente Ljouwert, Provinsje Fryslân, poppoadium Neushoorn, Omrop Fryslân en Sipke Jan Bousema. It heitelân lit de stipe foar it ‘Friesenjung’ blike en fiert syn dielnimmen oan it Eurofyzje Sjongfestival mei in grut feest.

Streekrjocht sjochfeest op it Aldehoustertsjerkhôf

By de finale fan it Eurofyzje Sjongfestival op sneon 11 maaie wurdt in grut feest optúgd op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. De finale wurdt streekrjocht útstjoerd op in grut skerm op it plein, ûnder tasjend each fan de Aldehou. De jûn wurdt omliste troch in presintator en optredens op in grut poadium. It evenemint wurdt mei mooglik makke troch de Gemeente Ljouwert en Provinsje Fryslân. De programmearring en produksje wurdt troch Neushoorn fersoarge. Op it plein wurde tûzenen Joost-fans ferwolkomme, dy’t him mienskiplik tajubelje sille, hooplik nei de oerwinning yn Malmö.

De plannen binne op moandei 26 febrewaris presintearre troch wethâlder Hein Kuiken, deputearre Sijbe Knol, direkteur Neushoorn Serge Hollander en út namme fan Omrop Fryslân haadredakteur Ingrid Spijkers en Sybren Terpstra. By de parsekonferinsje hat merkregisseur en earder presintator fan it Junior Eurofyzjesjongfestival Sipke Jan Bousema omrop AVROTROS nochris fan herten útnûge om de offisjele puntetelling út namme fan Nederlân streekrjocht út Ljouwert wei út te stjoeren.