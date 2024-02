Gjin skôging mar in warskôging!

Ynstjoerd

It automerk Kia is yn 2023 oerstapt op in oare leveransier foar de navigaasje. Dy (ynboude) navigaasje dy’t nei alle gedachten fan TomTom komt, is foar it brûken yn Fryslân striemin. En dan behein ik my net ta it brûken fan ús offisjele plaknammen. Heale oant hiele doarpen binne net te finen. Guon adressen kinne allinne mar fia de postkoade en dan ek noch allinnich op ’e kaart fûn wurde.

No haw ik troch de jierren hiel wat rûteplanners besjoen, mar soks haw ik noch nea earder meimakke. By myn proeven hie/haw ik my beheind ta de provinsje Fryslân.

Mochten jo in Kia mei ynboude navigaasje keapje of update wolle, dan is it winsklik om net allinnich in proefrit te meitsjen, mar om dy navigaasje ek yngreven te testen. Hawwe jo dy navigaasje nedich foar jo wurk yn Fryslân, dan soe ik noch mar ris efkes om my hinne sjen!

Cor Jousma

towufrysk@knid.nl