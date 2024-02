Gabrielle Terpstra: Terapypop yn Ljouwert

Skôging

Op 2 febrewaris gie yn de Alde Ambachtsskoalle yn Ljouwert de nije foarstelling Lets Get Mental fan Douwe Dijkstra yn premjêre. Douwe Dijkstra is poadiumkeunstner en stie earder troch it hiele lân op ’e planken mei in muzikale Necropop-foarstelling oer de dea. No rjochtet er him op in nij sjenre, nammentlik terapypop.

Dijkstra studearre psychology, mar hat ek in soad ûnderfining yn it folgjen fan terapy. Hy woe syn ûnderfiningen diele mei it grutte publyk en docht dat yn de show Lets Get Mental, dêr’t er it publyk yn meinimt op in terapeutysk trajekt. It begjint mei de intake fan de terapy en dêrnei komme yn muzikale foarm alderhande soarten fan terapy foarby. Sa wurdt der bygelyks songen oer skematerapy, oxazepam en EMDR.

Under in stevige beat behannelet er faktermen út de psychology, dy’t er útleit oan ‘e hân fan foarbylden fan klachten dy’t minsken yn terapy ûnderfine.