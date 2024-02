Fryslân ûntdekke troch de eagen fan Vermeer

Hoe soe it wêze as Vermeer yn Fryslân wenne hie? Op dy fraach besykje keunstners Randolph Algera en Gabriëlle Westra in antwurd te jaan. It keunstnerspear liet him ynspirearje troch de santjinde-iuwske master fan it ljocht en skilderen út syn perspektyf wei de alve stêden fan de provinsje yn alve ferskillende skilderijen.

It is it resultaat fan in mienskips- en keunstprojekt dêr’t de ferbylding en ferbining fan de mienskip sintraal yn stiet. De ferhalen út de stêden, en de troch de stêden sels nominearre bewenners, waarden fertaald nei stedsgesichten en portretten yn ’e styl fan Vermeer. It projekt is ûnderdiel fan IIS, it mienskipsprojekt fan Arcadia en Keunstwurk. De skilderijen binne fan no oant en mei 10 maart 2024 te sjen yn in halpresintaasje yn it Frysk Museum. Sjoch foar mear ynformaasje op www.friesmuseum.nl/halpresentatie.

De halpresintaasje yn it Frysk Museum is in ‘keunstsinnige Alvestêdetocht’. De presintaasje toant fiif stedsgesichten, fiif portretten en ien wurk fan de stêd Ljouwert. De wurken binne ta stân kommen troch nei Fryslân en de Friezen te sjen út it perspektyf fan Vermeer wei. Hokker stedsgesichten soe er skildere hawwe? Hokker minsken soe er portrettearre hawwe? De ferhalen dy’t sintraal steane, geane oer it langjen nei ferbining. Ferbiningen tusken kultueren, befolkingsgroepen, âld & nij en yndividu & mienskip. Mei de stedsgesichten reflektearret Randolph Algera op de feroarjende wrâld en maatskippij. Gabriëlle Westra portretearret de minsken dy’t har mei hert en siel foar har mienskip ynsette.

Boek

De wurken en de ferhalen dy’t yn de halpresintaasje sintraal steane, binne bondele yn in boek. It boek Fr11slân door de ogen van Vermeer is yn de museumwinkel te keap.

It projekt wurdt mei mooglik makke troch LF2028/Arcadia IIS, Vermeer Centrum Delft, Galerie Autrevue en in protte frijwilligers.

Sjoch ek op www.friesmuseum.nl.