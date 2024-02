Dit binne de grutste klisjees op Nederlânske cv’s

In protte sollisitanten neame feardichheden op harren cv om by wurkjouwers op te fallen. Mei ‘sosjaal wêzen’ en ‘graach leare meien’ ûnderskiede se harren nei alle gedachten net fan de rest. Dat binne nammentlik de meast neamde feardichheden op Nederlânske cv’s: echte klisjees dus. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan tsjinstferliener CVster.nl op basis fan hast sân miljoen cv’s út tritich ferskillende lannen oer de hiele wrâld.

Feardichheden op cv: tsien grutste klisjees

Nederlânske sollisitanten beklamje it leafst dat se sosjaal binne: op mear as in fiifde fan alle cv’s is dy eigenskip werom te finen. De feardichheden ‘graach leare meie’ en ‘fleksibel wêze’ wurde troch in protte wurksikers neamd. De top tsien fan grutste cv-klisjees sjocht der sa út:

Sosjaal: komt foar op 20,3% fan de cv’ s; Graach leare: komt foar op 18,6% fan de cv’s; Fleksibel: komt foar op 16,8% fan de cv’s; Betrouber: komt foar op 16,1% fan de cv’s; Koöperatyf (goed yn gearwurkjen): komt foar op 14,3% fan de cv’s; Selsstannich: komt foar op 13,7% fan de cv’s; Stressbestindich: komt foar op 12,2% fan de cv’s; Behelpsum: komt foar op 12,1% fan de cv’s; Trochsettingsfermogen: komt foar op 12,1% fan de cv’s; Kommunikatyf feardich: komt foar op 8,9% fan de cv’s.

Praktyske feardichheden wurde minder faak neamd

Opfallend is dat op Nederlânske cv’s foaral sosjale feardichheden neamd wurde. Praktyske en mjitbere feardichheden, lykas programmearjen, talekennis, skriuwtalint en betûftens yn it wurkjen mei ferskillende kompjûterprogramma’s wurde folle minder faak neamd.

Yn in protte oare lannen is dat oars. Wrâldwiid stiet ‘Microsoft Office’ bygelyks op it tredde plak fan meast neamde feardichheden op cv’s. 22% fan alle sollisitanten wrâldwiid beklammet goed mei dat kompjûterprogrammapakket wurkje te kinnen. Yn Maleizië giet it sels om 63,4% fan alle wurksikers.

Oer it ûndersyk

De statistiken yn it artikel binne basearre op in analyze fan 6.895.120 cv’s fan minsken yn tritich ferskillende lannen. Alle ynformaasje oer de analyze is op de ûndersyksside te finen.