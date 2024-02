‘Boys won’t be boys’, teäterstik mei lokale spilers út Fryslân

It teäterstik Boys won’t be boys trochbrekt al fiif jier de manlike noarm. Yn ko-produksje mei de Fryske teäters Skouboarch De Lawei, Stedsskouboarch De Harmonie, Posthûs Teäter en Teäter Snits, presintearret Boys won’t by boys in foarstelling mei ûnderskate spilers út alle hoeken fan Fryslân. In kleurrike parade fan minsken dy’t fertelle, sjonge, rappe, grappen meitsje en dûnsje.

It is in foarstelling dêr’t ferskillende minsken (m/f/x) har op keunstsinnige wize yn útsprekke oer harren relaasje ta manlikheid, identiteit en seksualiteit. Yn dizze spesjale Fryske edysje spylje Albert Meijer, Rick Zijlstra, Rowan Veltman, Geronimo Chancoso, Joeso Peters, Johan van der Pol en Quirine Kok, ûnder lieding fan Rikkert van Huisstede. De foarstelling jout persoanlike en earlike ferhalen oer manlikheid in poadium, en is in frijplak foar in heterogene groep spilers mei talint om minske te wêzen. Troch ferskillende ferhalen mei-inoar en mei it publyk te dielen, trochbrekke se foaroardielen en stigma’s, en komme se in stikje tichter byinoar. En hokjes? Dy binne der om jin yn om te klaaien ta wa’t men echt is.

Inisjatyfnimmer Rikkert van Huisstede (1993) sjongt leafdefol en konfrontearjend grinzen en hokjes om. Hy hat in fernijende blik op tema’s as geslacht, seksualiteit en leafde en in sjongstim mei in berik fan fjouwer oktaven. Op syn souderkeamer ûntstie de winsk om mear romte te kreëarjen foar jonges en manlju om bûten it krappe ideaalbyld fan de man te stappen. It konsept groeide út ta in grut maatskiplik teäterprojekt, dêr’t ûnderwilens mear as hûndert spilers en in protte jongelju de romte krije om har yn frijheid út te sprekken as minske en teätermakker.

Spyllist Boys won’t be boys yn Fryslân

29 febrewaris – Skouboarch De Lawei, Drachten;

7 maart – Stedsskouboarch De Harmonie, Ljouwert;

14 maart – Tëater Snits, Snits;

28 maart – Posthûs Teäter, It Hearrenfean.

Besjoch de promoasjefilm: