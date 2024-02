Blauhús is op ’e siik nei histoaryske foto’s

De wurkgroep Histoarysk Blauhús organisearret op de sneonen 2 maart en 13 april, fan 13.30 oant 17.00 oere, yn kafee De Freonskip in ynbringmiddei foar foto’s.

De wurkgroep ropt elkenien op om lâns te kommen mei foto’s fan strjitten, aktiviteiten, famyljes, groepen, winkels en oare bedriuwen, mar ek mei aansichtkaarten, portretten fan it boerelibben, gebouwen en doarpsoansichten fan Greonterp, Westhim, Wolsum en Blauhús. Dokuminten, Fan Eigen Hiem-doarpskranten en fotoboeken binne ek wolkom.

“We binne gek op foto’s, ek út de tachtiger en njoggentiger jierren. Alles wurdt daliks scand, registrearre en oan de eigener weromjûn”, lit de organisaasje witte. “Der is fergees kofje en tee. Oan de rûne tafel kin men gesellich oer jins foto’s fertelle. En der is in presintaasje fan foto’s út ús argyf.”

Digitale foto’s binne wolkom fia historischblauhus@blauhus.nl.

It doel fan de aksje is om it argyf op te bouwen en dat op in nije webside fan Histoarysk Blauhús en omkriten te publisearjen.