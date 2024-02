Babs Gons winner literatuerpriis Gouden Ganzenveer

Babs Gons kriget dit jier de Gouden Guozzefear. De skriuwer, dichter en sprutsen wurd-artyst kriget de priis foar har ynset “om de wrâld fan sprutsen wurd-poëzy groeie te litten en by in breed publyk bekend te meitsjen”, seit de Academie De Gouden Ganzenveer, dy’t de priis útrikt.

Jet Bussemaker, âld-minister fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip en foarsitter fan de akademy, makke de winner ôfrûne wykein buorkundich yn it programma De Taalstaat op NPO Radio 1. “Frou Gons bringt op betochtsume en yntegere wize in eigen ferhaal, dat boppedat weardefol is yn in wrâld fan polarisearre mieningen en grutte wurden”, seit se.

Poadiumdichter Babs Gons (52) brocht har earste dichtbondel Doe het toch maar yn 2021 út. Har wurk skaaimerket him neffens de akademy troch in grutte maatskiplike en minsklike belutsenheid. Yn septimber 2023 waard se beneamd ta ‘Dichter des Vaderlands’; dy rol nimt se foar twa jier waar. Yn dy hoedanichheid is se ambassadeur foar de poëzy en makket se gedichten by binnenlânske nijsfeiten. Har lêste gedicht giet oer de grutte eksploazje yn Rotterdam-Súd fan ferline wike, dêr’t trije minsken by om it libben kamen.

De Gouden Guozzefear wurdt alle jierren útrikt. Dit jier is dat op 27 maaie yn Amsterdam. Mei de ûnderskieding wol de akademy it skreaune en printe wurd yn it Nederlânske taalgebiet ûnder it omtinken bringe. Ferline jier waard de priis oan Jan Brokken takend. Dêrfoar gie er nei ûnder oaren Nelleke Noordervliet, Abdelkader Benali en Arnon Grunberg.