Anne Dykstra: Hitskes

Kollum



Unfoech praat (67)

Fan hûs út ken ik hitske(s) of heden hitske(s) as útrop fan fernuvering of kjellens, as in soarte fan flok dus. It WFT staveret it yn it artikel heden as ‘Hidske’, mei in prachtich sitaat fan S.R. Sipma út 1936 derby: ‘Heden Hidske, saun bern yn ‘t widske (de achtste yn ‘e kakstoel) en noch gjin man? (hwet sizze jim dêrfen?).’

It Frysk-Nederlânsk wurdboek (1984) staveret ek ‘Hidske’. ‘Een meisjesnaam’, stiet dêrby, en se neame dêr de útdrukking och heden hidske ‘een soort vloek’, lykas iksels ek al tocht hie. ‘Heden’ is neffens it WFT trouwens in ‘verbastering van Fries Heare’, dat as in ‘krachtwoord of bastaardvloek’ brûkt wurde kin. It Frysk Hânwurdboek fan 2008 beskôget (och) heden Hidske neutraal as in ‘útrop fan ferwûndering.’

Ik hie lykwols net ferwachte dat ik it as famkesnamme fine soe. Wa wie dy Hidske en hoe is se yn in flok bedarre? De taaldatabank (TDB) jout twa kear heden hidske, dêr’t Hidske ien kear fan mei in haadletter is. Dat wiist yndied op in eigennamme. Heden Hitske stiet ek in kear mei in haadletter yn ’e TDB. De TDB hat fierder noch heden hitskes en hearehitskes. De staveringen hidske en hitske rinne dus trochinoar. Dat hoecht der net op te tsjutten dat we dochs net te krijen ha mei de eigennamme Hidske. Ik hâld it derop dat de útrop heden hidske syn oarsprong yn it niis oanhelle sechje fan Sipma fynt en dat de frouljusnamme Hidske fan Hidde ôflaat is.

Oare wike fierder.