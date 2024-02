Anne Dykstra: Ferdoarje

Kollum



Unfoech praat (68)

In soad wurden binne yn ’e rin fan ’e tiid fia it Nederlânsk yn it Frysk bedarre. Mei flokwurden is dat net oars. Ferdoarje (of ferdoary) is dêr in foarbyld fan. Ferdoarje, fierder ferbastere ta ferdarry, komt fan it Nederlânske verdorie. Yn verdorie, dat earder foarkaam as verdore, sit it tiidwurd verdoren, dat soksawat betsjut as ‘gek meitsje’. Godferdoarje is yn it âldere Nederlânsk God verdore U. Folút betsjut godferdoarje dus likernôch ‘dat God jo gek meitsje mei’. Sa ûnskuldich en beskaafd is ferdoarje dus hielendal net. Immen tawinskje dat er gek wurdt is ommers net samar wat. Troch it earste bylûd te ferwikseljen kin godferdoarje fersêfte wurde ta potferdoarje. Godferdoarje wurdt ek wol ferkoarte ta goddoarje. Om goddoarje noch fierder ôf te swakken wurdt god wol ferfong troch de persoansnamme Jan, dan krije we dus jandoarje. Dat kin noch wer fierder ôfswakke wurde troch –doarje te ferfoarmjen ta –doasje (of –doasy) en dan krije we jandoasje. Mei it foarnamwurd my (ferlykje God verdoeme mij) deroan taheakke, ûntstiet jandoasjemy. Justjes krêftiger farianten krije we troch der pot foar te setten: potjandoarje en potjandoasjemy. Dat lêste komt ek foar mei in wat Dútsk oandwaand begjin: potsjandoasjemy!