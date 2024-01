Ysbrand it IIsfûgeltsje (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

Ysbrand it IIsfûgeltsje

hâldt net fan stadich.

Nee, in blauwe flits is alles wat men sjocht,

as er wer foarby fljocht.

Mar foarige wike kaam dat op de kop ferkeard

en hat Ysbrand him tige beseard.

Hy fleach tsjin it rút oan mei in needgong,

en rekke nei it sikehûs mei in klaplong.

Troch de klap wie syn kop ek nuvere blau,

en raasde er skoften au, au, au.

De dokter lape him gelokkich wol wer op,

mar Ysbrand docht no foartoan wol in helmke op.

Folkje Koster