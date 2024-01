XXX (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

XXX

Sêfte ekspresje fan ferlegen genegenheid,

faaks anonime ekspresje fan hâlde fan.

Altiten ôfhinklik fan de gelegenheid,

swiet, mar soms krigest it soer derfan.

De lêste tút dy’tsto bringst oan dyn

hommels ferstoarne heit of mem

is oars as de earste tút fan lang ferlyn

oan it buorfamke mei dy skelle stim.

Tútsje, it sit my fêst yn ’e holle.

Jou se oan de bern, kat en hûn.

Soe se ek wol oan dy jaan wolle,

troch myn grut hert is it my ferjûn.

Sander Hoekstra

De dichtbondel Brutsen kostet spesjaal foar de lêzers fan It Nijs € 15,00 ynkl. ferstjoerkosten. Mail nei sanderhoekstra@icloud.com.