Waarpraatsje: Wer wintersk

DE JOUWER – It wie moandei in ûnlijige dei mei snie- en heilbuien. It bliuwt dizze wike oan ‘e kâlde kant mei wat froast yn ‘e nacht.

Moandeitenacht falle der in pear winterske buien. De wyn komt boppe it fêstelân út it súdwesten en is matich. By de kust lâns stiet in frij krêftige, earst noch krêftige noardwestewyn. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Tiisdei falle der, benammen yn ‘e moarntiid, in pear sniebuien, mar de sinne sil grif ek wolris te sjen wêze. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns komt de wyn út it noardwesten oant westen en is matich oant frij krêftich. It wurdt net folle waarmer as 2 graden.

Woansdei liket in skiere dei te wurden.

Warskôging: Moandeitejûn en -nacht en tiisdeitemoarn kin it op in soad plakken glêd wurde troch winterske delslach.

Jan Brinksma