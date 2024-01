Waarpraatsje: Teiwaar

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht (Ljouwert en Starum -6,8) is it tongersdei hiel gau teiwaar wurden. Froast krije wy foarearst net mear, mar it bliuwt wol oan ‘e kâlde kant.

Tongersdeitenacht is de loft berûn. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar is de noardewyn matich. De temperatuer leit op de measte plakken krekt boppe it friespunt.

Freed wurdt in skiere dei en in hiel lyts bytsje storein is net útsletten. By in swakke oant matige noardwestewyn leit de temperatuer om de 5 graden hinne.

Yn it wykein is it ek skier en it bliuwt net hielendal drûch. De temperatuer leit oerdei en yn ‘e nacht boppe it friespunt.

Jan Brinksma