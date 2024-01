Waarpraatsje: Strieminne tiisdei

DE JOUWER – Nei in ritige jierwiksel feroaret der de earste dagen fan 2024 neat. Tiisdei wurdt it sels in dweiltrochwiete dei.

Moandeitenacht set it op in reinen. De sudewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 6 graden.

Tiisdei kin it earst noch reine, mar letter wurdt it efkes drûch. Yn ‘e middei sil it dan wer in hiel skoft reine. Yn ‘e moarntiid komt de matige, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftige oant krêftige wyn earst út it suden, letter út it súdwesten. Yn ‘e middei boazet de wyn oeral oan. Mei 10 graden is it wer hiel myld.

Woansdei feroaret der hast neat oan it bot hinne en wer geande waar.

Folle lok en seine!

Jan Brinksma