Waarpraatsje: Stoarm

DE JOUWER – It is al wiken hiel wiet waar, mar der liket no dochs wat oar waar oan te kommen. It kin letter yn ‘e wike wat wintersk wurde.

Tiisdeitejûn reint it in hiel skoft en de wyn boazet al oan. Yn de nacht kin it sa út en troch ek noch reine. De súdwestewyn is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich en by de noardlike kust lâns komt in skoft in stoarm te stean. It wurdt 7 graden.

Woansdei is it meast skier en der falle rûnom buien. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns krêftich oant hurd. Mei 9 graden bliuwt it hiel myld foar de tiid fan it jier.

Tongersdei en freed is it ek noch myld, mar fan sneon ôf wurdt it kâlder.

Warskôging: Tiisdeitejûn en tiisdeitenacht is it rûch waar mei in soad wyn en kâns op swiere wynpûsten.

Jan Brinksma