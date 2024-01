Waarpraatsje: Stadichoan kâlder

DE JOUWER – De lange rite mei myld, wiet en rûzich waar is hast dien. It wurdt wintersk mei froast.

Woansdeitenacht binne der in pear opklearringen en it liket, sa goed as, drûch te bliuwen. De noardwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit in pear graden boppe it friespunt.

Tongersdei sil it yn ‘e moarntiid, nei alle gedachten, drûch bliuwe, mar yn de middei is der wer kâns op in bui. Der stiet net in soad wyn en it wurdt in graad of 6.

Freed is it noch oan de mylde kant, fan sneon ôf wurdt it in hiel stik kâlder.

Jan Brinksma