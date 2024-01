Waarpraatsje: Rûge woansdei

DE JOUWER – It bleau tiisdei lang drûch, mar lang om let is het dochs wiet wurden. Woansdei sil wer in dei mei in soad wyn wurde.

Tiisdeitenacht kin it sa út en troch reine. De súdwestewyn is krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich. Yn hiel Fryslân is ek kâns op swiere wynpûsten.

Woansdei skynt de sinne geregeld en it bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn komt út it westen en is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns hurd oant sa út en troch stoarmich. De kâns op swiere wynpûsten bliuwt de hiele dei, mar de wyn jout him letter op de dei wat del. Mei 9 graden is it myld foar ein jannewaris.

Tongersdei feroaret der net in soad oan it waar.

Jan Brinksma