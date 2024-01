Waarpraatsje: Rêstiger

DE JOUWER – Nei in hiel rûge tiisdeitenacht en woansdei wurdt it no in stik rêstiger. It bliuwt myld.

Woansdeitenacht wikselje in berûne loft en in pear opklearringen inoar ôf. De wyn komt út it westen en is swak oant matich, mar by de noardlike kust lâns stiet in frij krêftige oant krêftige noardwestewyn. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Tongersdei begjint, nei alle gedachten, mei wat sinne, mar letter rekket de loft berûn en soe it wat (sto)reine kinne. De súdwestewyn is swak oant matich en it sil in graad of 7 wurde.

Freed reint it in skoft.

Jan Brinksma