Waarpraatsje: Omslach

DE JOUWER – Oan it kreaze wat winterske waar mei froast yn ‘e nachten komt snein in ein. It waar sil bot feroarje.

Freedtenacht kin it noch wat frieze en sneon liket it drûch te bliuwen. De sinne sil geregeld skine en de temperatuer leit oeral boppe it friespunt. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich, by de kust lâns sa út en troch krêftich.

Snein wurdt it hiel oar waar. Yn ‘e moarntiid soe der noch wat winterske delslach falle kinne en de loft is de hiele dei berûn. De súdwestewyn is frij krêftich oant krêftich, miskien wol hurd. De dei begjint noch oan ‘e kâlde kant, mar geandewei wurdt it hieltyd mylder.

Moandei en tiisdei is it mei 10 graden hiel myld en it wurdt rûch waar.

Jan Brinksma