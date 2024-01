Waarpraatsje: Noch twa dagen wintersk

DE JOUWER – It sil noch twa dagen oan ‘e kâlde kant bliuwe, mar fan snein ôf giet de biezem troch de atmosfear.

Tongersdeitenacht falle der in pear winterske buien. De súdwestewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet in frij krêftige oant krêftige noardwestewyn. De temperatuer leit tusken +1 en -4 graden.

Freed kin der earst noch in sniebui falle, mar letter wurdt it drûch en de sinne skynt geregeld. De wyn komt út it westen en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich en by de noardlike kust lâns sa út en troch hurd. De temperatuer leit op de measte plakken in pear graden boppe it friespunt.

Begjin nije wike sil it tige myld en hiel rûzich wurde.

Warskôging: Troch sniebuien en snie dy’t der noch leit kin it op guon plakken glêd wêze.

Jan Brinksma