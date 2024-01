Waarpraatsje: Noch ien dei kâld

DE JOUWER – It winterke fan no is alwer hast dien. It is noch ien dei kâld en der komme noch twa nachten mei froast. Fan tongersdei ôf is it kwakkelich en fan reedriden sil net folle terjochte komme.

Tiisdeitenacht is it helder en it sil op de measte plakken 4 as 5 graden frieze. De noardeastewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch krêftich.

Woansdei skynt de sinne hast wer de hiele dei en yn ‘e moarntiid sil it noch in pear graden frieze. Yn ‘e middei kin de temperatuer krekt boppe it friespunt komme. De wyn komt út it noardeasten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch frij krêftich.

Tongersdei giet de wyn nei it noardwesten en dat betsjut dat it teiwaar wurdt.

Jan Brinksma