Waarpraatsje: Myld

DE JOUWER – Nei in rûge nacht is it ek in hiel stik mylder wurden en dat mylde waar hâlde wy foarearst. De winter is wer hiel fier fuort.

Moandeitenacht is it drûch. De wyn komt út it westen en is matich, by de kust lâns hurd en yn it Waadgebiet earst stoarmich. Letter yn ‘e nacht jout de wyn him wat del. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Tiisdei skynt de sinne earst, mar yn ‘e middei rekket de loft berûn en reint it wer. De westewyn is matich, mar by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 8 graden.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it myld en ritich.

Jan Brinksma