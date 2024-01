Waarpraatsje: Kreas wykein

DE JOUWER – Nei in rûzige wike krije wy in drûch wykein mei geregeld sinne en miskien in graadsje froast yn ‘e nacht.

Sneon skynt de sinne in hiel skoft fan ‘e dei en it bliuwt drûch. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich, mar by de noardlike kust lâns en yn it Waadgebiet stiet wat mear wyn. It wurdt 8 graden.

It waar fan snein liket bot op dat fan sneon. De sinne skynt wer geregeld en by in swakke oant matige sudewyn sil it wer in graad of 8 wurde.

Moandei bliuwt it ek drûch en it is mei 9 as 10 graden noch wat mylder. Wy sjogge de sinne sa út en troch en de swakke oant matige wyn komt út it suden.

Jan Brinksma