Waarpraatsje: Kâlde nacht

DE JOUWER – It bliuwt noch oant snein winters mei froast yn de nachten.

Tiisdeitenacht is it, nei alle gedachten, helder. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar yn it Waadgebiet frij krêftich. De temperatuer leit tusken -1 en -4 graden.

Woansdeitemoarn is der hege bewolking, mar de sinne is dochs te sjen. Yn it Waadgebiet falle der in pear rein- of sniebuien. De súdwestewyn is matich, yn it Waadgebiet earst noch frij krêftich oant krêftich. Woansdeitemiddei is de loft by de noardlike kust lâns berûn en dêr kin in rein- of sniebui falle. Yn it oare part fan de provinsje sjogge wy in skiere sinne. De wyn jout him yn ‘e middei del en de temperatuer leit om it friespunt hinne.

Tongersdei wikselje in winterske bui en sinne inoar ôf.

Warskôging: Oant woansdeitemiddei kin it op in soad plakken glêd wêze troch befriezing fan wiete diken of snie dy’t der noch leit.

Jan Brinksma