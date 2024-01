Waarpraatsje: Kâlde nacht

DE JOUWER – It is kâld winterwaar en dat sil yn elts gefal noch in pear dagen oanhâlde.

Moandeitenacht is it helder. De wyn komt út it easten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Op de measte plakken friest it in graad of 5.

Tiisdei sil it de hiele dei frieze. Yn ‘e moarntiid in graad of 4 en yn ‘e middei 1 of 2 graden. Troch de wyn fielt in wol in hiel stik kâlder oan. De sinne skynt hast de hiele dei en de eastewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich.

Woansdei feroaret der noch net in soad, mar fan tongersdei ôf wurdt it kwakkelich.

Jan Brinksma