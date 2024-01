Waarpraatsje: Kâld wykein

DE JOUWER – Wy krije waar dat we in wiken net hân hawwe. It bliuwt foarearst, sa goed as, drûch en it sil frieze.

Sneon sil in skiere dei wêze mei sa út en troch wat storein. Letter is in bytsje snie ek net hielendal útsletten. De wyn komt út it noarden en is matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit in pear graden boppe it friespunt.

Snein bliuwt it drûch en we sjogge de sinne miskien wol efkes. By in matige noardeastewyn komt de temperatuer, nei alle gedachten, noch krekt boppe it friespunt.

Sneintenacht kin it in pear graden frieze en moandei bliuwt de temperatuer ek oerdei ûnder 0. Dat neame wy in iisdei. De sinne sil geregeld skine en der stiet in matige noardeastewyn.

Jan Brinksma