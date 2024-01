Waarpraatsje: In winterske bui

DE JOUWER – It wie woansdei in stik skierder as earder ferwachte wie. Tongersdei kin der in winterske bui falle.

Woansdeitenacht is de loft berûn. Yn ‘e rin fan ‘e nacht soe der by de kust lâns in winterske bui falle kinne. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns is de wyn matich út it noardwesten. De temperatuer leit tusken 0 en -4 graden.

Tongersdei skynt de sinne, nei alle gedachten, geregeld, mar by de kust lâns is de loft faker berûn en dêr kin in winterske bui falle. De noardwestewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet wat mear wyn. De temperatuer leit in pear graden boppe it friespunt.

Freed feroaret der noch net in soad oan it winterske waar.

Jan Brinksma