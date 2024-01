Waarpraatsje: In skiere wike

DE JOUWER – Nei in, foar in grut part, strieljend wykein, sjocht it waar der foar dizze wike skier út. Wy sjogge de sinne, nei alle gedachten, net in hiel soad.

Moandeitenacht bliuwt it drûch en by in matige sudewyn leit de temperatuer om de 4 graden hinne.

Tiisdei is it hast de hiele dei skier en yn ‘e middei soe der, sa út en troch, wat storein falle kinne. De wyn giet fan it suden nei it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Ik kin in graad of 10 wurde.

Woansdei feroaret der hast neat oan it waar.

Jan Brinksma