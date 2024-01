Waarpraatsje: Freedtemoarn rein

DE JOUWER – It is wer ritich waar, mar sa wiet as yn desimber is it dizze dagen net. Jannewaris is oer it generaal wol wer in wiete moanne.

Tongersdeitenacht kin it op guon plakken sa út en troch wat storeine en der is ek kâns op damp. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich, letter hurd. Mei 8 graden is it in mylde nacht.

Freedtemoarn is de loft berûn en reint it in skoft. De wyn rommet yn ‘e moarntiid fan it súdwesten nei it noardwesten en is frij krêftich oant krêftich, mei efkes kâns op swiere wynpûsten. Freedtemiddei skynt de sinne geregeld en it bliuwt drûch. De noardwestewyn is dan matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 7 graden.

Yn it wykein bliuwt it drûch en de nachten binne ek wer wat kâlder.

Jan Brinksma