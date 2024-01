Waarpraatsje: Freed noch rein

DE JOUWER – Noch ien dei mei rein en dêrnei bliuwt it in skoft drûch. Dat hawwe wy lang net meimakke.

Tongersdeitenacht kin it sa út en troch reine. De easte- oant súdeastewyn is matich, by de noardlike kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 3 graden.

Freed reint it sa út en troch. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. Mei 3 graden is it skrousk.

Fan sneon ôf wurdt it winter(sk).

Jan Brinksma