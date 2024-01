Waarpraatsje: Ferfeelsum waar

DE JOUWER – Nei in pear strieljende winterdagen earder dizze wike, krije we in skier wykein sûnder froast.

Sneon is de loft hast de hiele dei berûn en der kin wat (sto)rein falle. De wyn komt út it westen en is swak oant matich, mar dy de noardlike kust lâns sa út en troch krêftich. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Snein liket it waar hiel bot op dat fan sneon. By in matige westewyn kin der sa út en troch wer wat (storein) falle en it wurdt in graad of 5.

Moandei bliuwt it ek net hielendal drûch. De westewyn is matich en mei 4 graden is it krekt wat kâlder as yn it wykein.

Fan tiisdei ôf krije wy wer wat froast yn de nachten.

Jan Brinksma