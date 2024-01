Waarpraatsje: Blaugerswinterke hast dien

DE JOUWER – It winterke dat allinnich reedriden op de Blaugerzen by Eagmaryp mooglik makke, duorret noch ien nacht.

Woansdeitenacht is it helder en by in swakke oant matige noardeastewyn sil it op de measte plakken in graad of 5 frieze.

Tongersdei skynt de sinne earst, mar yn ‘e rin fan de moarn rekket de loft berûn. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en yn it Waadgebiet is de noardweste- letter noardewyn matich. De temperatuer komt oerdei in pear graden boppe it friespunt.

Fan freed ôf sil it in hiel skoft kwakkelje.

Jan Brinksma