‘It waarme waar ferswakket ynsekten yn winterrêst’

It is tige waarm foar de tiid fan it jier en dêrtroch brûke ynsekten yn winterrêst folle mear enerzjy, berjochtet nijsside Nature Today. As gefolch dêrfan rinne se mear risiko om te stjerren of ekstra ferswakke út de winter te kommen. “De hjoeddeiske en takomstige omstannichheden stelle net gerêst”, seit auteur en biolooch Arnold van Vliet fan de Universiteit fan Wageningen.

Yn syn artikel ferwiist Van Vliet ûnder oaren nei in resint yn Nature publisearre stúdzje. Dêr wurdt in direkte link yn lein tusken it opwaarmjende klimaat en it slimme tebekrinnen fan de ynsektepopulaasje. De biomassa oan ynsekten is yn ’e ôfrûne desennia neffens rûzing troch ûndersikers mei santich persint tebekrûn.

Gewoanwei geane holders, flinters en oare ynsekten yn ’e rin fan de hjerst of winter yn rêststân. Mar it wurdt neffens Van Vliet hieltyd lestiger foar ynsekten om dêr it optimale momint foar te kiezen. Want hoe heger de temperatuer, hoe mear enerzjy dat se yn de rêstperioade brûke. “It binne kâldbloedige bisten, dus harren lichemstemperatuer is gelyk oan de omjouwingstemperatuer. Hoe heger oft dy leit, hoe flugger oft de ferbrâning fan enerzjy giet.” It deistich ferlies oan lichemsgewicht fan it begjin fan ’e waarme hjerst dit jier ôf kin yn trochsneed fyftich persint heger lizze. Van Vliet basearret dat op in ferline jier publisearre stúdzje nei de soarte lytse swartstreek wytflinter.

Minder flinters teld

Foar flinters wie 2023 in tige min jier, melde de Flinterstifting ferline wike. “Der is sprake fan in konstante efterútgong en de resultaten yn 2023 passe dus goed yn dy trend”, skriuwt de stifting op basis fan tellingen sûnt 1990. It berjocht fan de Flinterstifting wie foar Van Vliet ien fan de oanliedingen om it artikel foar Nature Today te skriuwen.

“In stikmannich dingen kamen byinoar”, seit de biolooch. “It is nuveraardich waarm waar: ik haw justermiddei narsissen yn ’e knop fotografearre.” 2023 wurdt frijwol sûnder mis it waarmste jier dat ea metten is, berjochte it KNMI ferline wike. By de biolooch kaam dêrtroch de fraach op: “Wat docht dat mei de natuer?”

Fetberder foar sykten

Ynsekten geane yn winterrêst flugger troch enerzjyreserves hinne. Dat makket harren swakker en fetberder foar sykten, seit Van Vliet. “Wat ek spilet, is dat se in beskate mjitte fan kjeld nedich hawwe om wer yn de winterrêst te kommen. As it sa waarm bliuwt, foldocht dat mooglik net oan dat kjeldferlet en dat makket de ynsekten noch kwetsberder. De kâns op froast wurdt de kommende jierren lykwols hieltyd lytser. It wurdt yn alle seizoenen waarmer, konkludearre it KNMI koartlyn yn de saneamde klimaatsenario’s.