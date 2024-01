Undersyk: Tal ferkearsûngelokken yn Fryslân tanommen

It tal ûngelokken yn it Fryske ferkear nimt ta. Yn 2022 gie it 3.205 kear mis op diken yn Fryslân, in tanimming fan 3,7% neffens in jier earder. Wol is dy tanimming minder sterk as de lanlike trochsneed (+6,8%), al binne der grutte lokale ferskillen yn ’e provinsje. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan Independer op basis fan koartlyn publisearre data fan Rykswettersteat.

Fryslân is net de iennige provinsje dêr’t it tal ferkearsûngelokken tanommen is. De sterkste stiging wie yn Seelân (+10,9%), folge troch Noard-Brabân (+10,4%). Flevolân is de iennige provinsje dêr’t just in licht tebekrinnen fan it tal ûngelokken yn it ferkear wie (-0,8%). “Troch it tanimmend tal auto’s op ’e dyk soe it kinne dat dy tanimming yn 2023 trochset. Wy hawwe inkeld nei it tal registrearre ûngelokken sjoen. As minsken it ûnderinoar regelje, sûnder dat de fersekering derby behelle is, dan wurdt dat net yn ’e statistiken meinommen. Dat it werklike tal kin noch heger lizze”, leit auto-ekspert Menno Dijcks fan Independer út.

Sterkste tanimming yn Achtkarspelen

It tal ferkearsûngelokken is yn Fryslân it sterkst tanommen yn Achtkarspelen. Yn it lêst registrearre jier gie it dêr 111 kear mis op ’e dyk, in tanimming fan 30,6% neffens in jier earder. Troch it sterk tanimmende tal ferkearsûngemakken oppassen yn de gemeenten Ljouwert (+19,8%), It Hearrenfean (+12,8%) en Eaststellingwerf (+8%) ek oan te rieden.

Net oeral wie it kommer en kwel. Yn likernôch de helte fan gemeenten naam it tal ferkearsûngelokken just ôf, yn Dantumadiel gie it sels om in tebekrinnen fan 16,1%.

Hjir barre de measte ûngelokken:

Nearne yn Fryslân giet it sa faak ferkeard op ’e dyk as yn Ljouwert. Yn it lêst metten jier waarden yn dy gemeente 726 ferkearsûngelokken registrearre. De gemeente is dêrmei sels goed foar hast in fearn fan alle ûngelokken yn de hiele provinsje. De provinsjale top fiif fan gemeenten mei de measte ferkearsûngelokken is:

Ljouwert: 726 ferkearsûngelokken Súdwest-Fryslân: 413 ferkearsûngelokken Smellingerlân: 370 ferkearsûngelokken It Hearrenfean: 299 ferkearsûngelokken De Fryske Marren: 263 ferkearsûngelokken

Neist de auto-earme Fryske Waadeilannen lykje de diken yn Harns foarearst it feilichst: dêr waarden yn ien jier tiid ‘mar’ 51 ferkearsûngemakken meld. Op de ûndersyksside fan Independer binne de gegevens fan alle gemeente te sjen.

Metodology:

Foar it ûndersyk binne de ein desimber publisearre data fan Rykswettersteat brûkt. Yn dy dataset binne de data fan fersekerders, de plysje, Rykswettersteat, SWOV, STAR (Smart Traffic Accident Reporting) en it CBS brûkt. Dêrnjonken binne data fan it CBS brûkt om it tal ûngelokken tsjin it tal ynwenners ôf te setten. By de persintuele tanimming is inkeld sjoen nei de gemeenten dêr’t fyftich of mear ferkearsûngelokken barden).