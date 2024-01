Trump fjochtet útsluting foarferkiezingen yn Maine oan

Donald Trump giet lykas tocht waard yn berop tsjin it beslút om him út te sluten fan de foarferkiezingen yn de steat Maine. De heechste funksjonaris dy’t tafersjoch op de ferkiezingen yn Maine hâldt, stelde ferline wike dat er neffens de Amerikaanske wet nea mear presidint wurde kin, fanwegen syn rol yn de bestoarming fan it Kapitoal yn 2021.

De funksjonaris, Shenna Bellows, is in Demokraat en is befoardiele, stelle de advokaten fan Trump. “Hja hie har weromlûke moatten fanwegen har foaroardiel oangeande presidint Trump, lykas al dúdlik wie út útspraken dy’t sy foar de saak die”, skriuwe de advokaten fan Trump. Sy binne fierder fan betinken dat frou Bellows net de posysje hat om sa’n beslút te nimmen en dat hja har op “ûnbetrouber bewiis” basearre. Frou Bellows seit tsjin parseburo AP dat hja der al rekken mei hold dat Trump it beslút oanfjochtsje soe. “Dat makket diel út fan it proses. Ik haw betrouwen yn myn beslút en yn de wet.” Oant it Heechgerjochtshôf fan de steat der útspraak oer docht, is it beslút oanholden.

De Republikeinske foarferkiezingen wurde yn Maine op 5 maart holden. Sûnt 1992 stimde de mearderheid fan de steat op in Demokratyske presidintskandidaat by de echte presdintsferkiezingen. Dy wurde dit jier op 5 novimber holden.

Kolorado

It beslút fan frou Bellows om Trump út te sluten folge op in selde beslút fan it Heechgerjochtshôf fan de steat Kolorado. Dat beslút wurdt nei alle gedachten ek troch Trump oanfochten. Dy saak komt dan foar it federale Heechgerjochtshôf. Kritisy fan it beslút om Trump fan stimbiljetten te warren, sizze ûnder mear dat it noch te betiid is om te oardieljen oer syn rol by de opstân en dat rjochtbanken harren boekje te bûten geane troch him út te sluten.