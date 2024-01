Sympoasium oer Friezen yn de admiraliteiten

De wurkgroep Maritime Skiednis fan de Fryske Akademy organisearret in sympoasium oer ‘Friezen in de admiraliteiten van de Republiek in de Vroeg-Moderne Tijd’ op sneontemiddei 3 febrewaris, fan 14.00-17.00 oere yn it Frysk Skipfeartmuseum te Snits. Yn fiif lêzingen wurdt it tema fierder útwurke.

Djipgeand bestudearre

Yn 1597 ûntstie yn de jonge Republyk in apart admiraliteitskantoar foar Fryslân-Grinslân yn Dokkum, dat letter oerpleatst waard nei Harns. Hoewol’t it argyf fan de Fryske admiraliteit troch in brân yn 1771 foar it grutste part ferlern gie, is de Fryske Admiraliteit as organisaasje en ynstitúsje djipgeand bestudearre. Oars leit dat foar de belutsenens fan Friezen yn en by de Admiraliteiten yn de Nederlannen en yn it bûtenlân. Om dy reden kiest de Wurkgroep Maritime Skiednis fan de Fryske Akademy foar syn 12de sympoasium de ynfalshoeke fan Friezen en harren maritime karriëren yn tsjinst fan de gewestlike admiraliteiten fan de Republyk. Yn de lêzingen sille de sprekkers harren ljocht skine litte oer tema’s dy’t ferbân hâlde mei de karriëres fan sawol oant no ta amper bekende Fryske befelhawwers as bemanningen yn binnen- en bûtenlân, behelle by seeslaggen, kapingen yn oarlochstiid fan keapfarders oant konfoaien, en mei keunsthistoaryske en materiële aspekten fan de Fryske Admiraliteit.

Fiif lêzingen

De sprekkers dy’t foar it buordsje komme binne: Hugo ter Avest (Hannemahûs Harns) oer: ‘De materiële restanten van de Admiraliteit in Friesland’; Anna Verhoog (Universiteit Leien): ‘Neerlands hoop in bange dagen: de vergeten Friese kapitein Adriaan de Roock’; Nykle Dijkstra (Histoarysk Sintrum Ljouwert) & Hans Zijlstra (SneuperDokkum): ‘Jeppe Nittes van Dokkum en de vlag van de Zilvervloot’; Peter Swart (Westfries Archief Hoorn): ‘Friese matrozen op het oorlogsschip Huis te Warmelo’ en Hanno Brand (Fryske Akademy): ‘Friese koopvaarders in het gekaapte eskader van Van Bylandt in de aanloop tot de 4de Engelse Oorlog’.

De kosten foar it sympoasium binne € 17,50, dat is ynklusyf in besite oan Frysk Skipfeartmuseum. Foar leden/stipers fan de Fryske Akademy of lju dy’t in Museumkaart hawwe, binne de kosten € 15,00. Oanmelde kin fia it Frysk Skipfeartmuseum (www.friesscheepvaartmuseum.nl/symposium).