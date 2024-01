Prinsessehof hellet útstalling oer Wu Zetian, de iennige keizerinne fan Sina, nei Europa

It Nasjonale Keramykmuseum Prinsessehof yn Ljouwert komt mei in primeur: yn oktober 2024 presintearret it in útstalling oer Wu Zetian (624-705), de iennige keizerinne yn ’e Sineeske skiednis. It Prinsessehof sil as earste museum yn Europa har bysûndere ferhaal ta libben bringe.

It is in ferhaal dêr’t hannel, emansipaasje en yntriizjes in haadrol yn spylje. In ferhaal dat him fertelle lit oan ’e hân fan de moaiste foarwerpen fan keramyk. In ferhaal dat nei trettjin iuwen noch springlibben is. De prestisjeuze útstalling komt ta stân tanksij in gearwurking mei Palatina Cultural Group en hat as wichtichste Sineeske partners Art Exhibitions China en Henan Adminstration of Cultural Heritage.

Yn it hast 2000-jierrich bestean fan it Sineeske keizerryk hawwe alle hearskers ien ding gemien: it binne manlju. Dêrop is keizerinne Wu Zetian (624-705) de iennige útsûndering. Oer har fassinearjende libben binne tal fan boeken skreaun en films makke, mar dochs is yn Europa op dizze skaal noch nea in útstalling oer har libben wijd. Oan ’e hân fan moaie foarwerpen fan hege kwaliteit en dy’t selden Sina ferlitte, folget de útstalling de geweldige reis fan in jong famke dat as selskipsdame oan it keizerlik hof kaam, keizer Gaozong bystie yn regearsaken en mei ûnbedimme ambysje opklom ta Wu Zetian, de iennige keizerinne fan Sina.

Siderûte

It ferhaal fan Wu Zetian is net allinnich nijsgjirrich fanwegen har persoanlike skiednis, mar ek om’t it him ôfspilet yn ’e tiid fan de Tang Dynasty (618-907), ek de bloeiperioade fan de wolbekende Siderûte. Sina wie it sintrum fan de hannel dy’t East-Azië, it Midden-Easten en East-Afrika mei-inoar ferbûn. Yn ’e haadstêd Chang’an (it hjoeddeiske Xi’an) tilde it op fan de hannelers dy’t de meast ferfine produkten út alle wynstreken ferkochten. Wu Zetian drukte in dúdlik stimpel op har tiid. Hja fierde ûnder mear tal fan herfoarmingen yn de lânbou en hannel troch en ferlege de belestingen. Yn har libben florearre de hannel as nea earder.

De útstalling yn it Prinsessehof wurdt stipe troch ûnder mear de Sineeske ambassade yn Nederlân en de Provinsje Fryslân. De útstalde stikken binne ôfkomstich út ferskate Sineeske musea út de provinsje Henan dêr’t de stêd Luoyang yn leit, troch Wu Zetian beneamd ta ‘Godlike Haadstêd’ fan har ryk. Sawol sysels as in grut part fan har hofhâlding en wichtige amtners brochten dêr in protte tiid troch.