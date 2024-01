Podcastsearje Jongfryske Mienskip ôflevering 7: Willem Schoorstra

De Jongfryske Mienskip praat yn in podcastrige mei sân gasten oer ferskate ûnderwerpen oangeande de Fryske taal, kultuer en identiteit.

Yn de sande en (foarearst) lêste ôflevering is Willem Schoorstra te gast. Suksesfol Frysk skriuwer, winner fan ferskate literatuer en poëzyprizen en bekend fan ûnder oare de boeken Erfskip, Rêdbâd en Swarte Ingels. De JFM praat mei him ûnder mear oer hoe’t it allegear begûn as dichter, syn suksesfolle boekpresintaasjes, in nij geheim projekt, bloedgeulen en skiednisferfalsking. Mar ek it tige nijsgjirrige ferhaal oer syn ferklearring fan ôfstân komt foarby.

www.omropfryslan.nl/fy/nijs/1132330/schoorstra-het-verhaal-van-nederland-is-negative-byldfoarming-en-skiednisferfalsking

www.waldnet.nl/wn/nieuws/37367/Schoorstra_wil_Friese_nationaliteit.html

www.lc.nl/archief/Nog-twee-verzoeken-Friese-nationaliteit-20766603.html

Op sosjale media kin op de podcast reagearre wurde mei stekje #JFMpodcast.